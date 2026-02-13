Offerte Sky
Nations League, il girone dell'Italia: calendario partite e date

Nations League

L'Uefa ha comunicato ufficialmente date e orari della fase a gironi di Nations League, in programma tra settembre e novembre 2026. L'Italia - inserita nel gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia - farà il suo esordio e chiuderà il proprio girone contro la nazionale di Rudi Garcia

NATIONS LEAGUE, TUTTI I GIRONI

Giovedì 12 febbraio, a Bruxelles, sono stati sorteggiati i gironi di Nations League per la stagione 2026/27. Fase a gironi che si disputerà da settembre a novembre 2026: l'ultima di ogni raggruppamento retrocederà di Lega, mentre le prime due classificate dei quattro gironi della Lega A si qualificheranno ai playoff, in programma a marzo 2027, e successivamente alle Finals di giugno 2027. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia. L'esordio per gli Azzurri sarà in casa il 25 settembre contro un allenatore che conosce bene il calcio italiano, Rudi Garcia, oggi sulla panchina dei Diavoli Rossi. Tre giorni dopo la Nazionale sarà ospite dei turchi guidati da Vincenzo Montella, poi appuntamento in Francia (che ha vinto una delle quattro precedenti edizioni di Nations League) per venerdì 2 ottobre. Calendario che si rimescolerà al ritorno: ci saranno le sfide interne contro Turchia (5 ottobre) e Francia (12 novembre), prima di chiudere la fase a gironi in Belgio domenica 15 novembre 2026.

Nations League 2026-2027, il calendario dell'Italia

  • ITALIA-Belgio (Gruppo 1, Lega A - 1^ giornata) - venerdì 25 settembre 2026, ore 20.45
  • Turchia-ITALIA (Gruppo 1, Lega A - 2^ giornata) - lunedì 28 settembre 2026, ore 20.45
  • Francia-ITALIA (Gruppo 1, Lega A - 3^ giornata) - venerdì 2 ottobre 2026, ore 20.45
  • ITALIA-Turchia (Gruppo 1, Lega A - 4^ giornata) - lunedì 5 ottobre 2026, ore 20.45
  • ITALIA-Francia (Gruppo 1, Lega A - 5^ giornata) - giovedì 12 novembre 2026, ore 20.45
  • Belgio-ITALIA (Gruppo 1, Lega A - 6^ giornata) - domenica 15 novembre 2026, ore 20.45

