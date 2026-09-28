Il Ct della Nazionale prova a tenere alta la fiducia a poche ore dalla sfida contro la Turchia: "Non è uno spareggio-salvezza, poi vedremo quello che accadrà e come sarà la classifica". E sulle critiche ricevute dopo il Belgio ha aggiunto alla Rai: "Non serve massacrare nessuno". Poi spiega la scelta di lasciare dieci giocatori a Coverciano, Barella compreso: "Dobbiamo conoscere i più giovani, quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni"

Dopo la sconfitta contro il Belgio, l'Italia è chiamata a rialzare la testa contro la Turchia, il secondo match dal ritorno di Roberto Mancini come Ct: "Non dobbiamo pensare che sia uno spareggio-salvezza. Noi dobbiamo pensare a giocare questa partita, poi vedremo quello che accadrà e come sarà la classifica", ha spiegato a Rai Sport. Anche nel 2-0 subito contro il Belgio, secondo Mancini, non sono mancati segnali positivi: "Non l'ho detto io, che sono l'allenatore dell'Italia, ma lo ha ammesso De Ketelaere quando ha spiegato che loro non sono riusciti a fare nulla".