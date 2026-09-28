Mancini pre Turchia-Italia: "Non è uno spareggio salvezza. Dobbiamo conoscere i giovani"nazionale
Il Ct della Nazionale prova a tenere alta la fiducia a poche ore dalla sfida contro la Turchia: "Non è uno spareggio-salvezza, poi vedremo quello che accadrà e come sarà la classifica". E sulle critiche ricevute dopo il Belgio ha aggiunto alla Rai: "Non serve massacrare nessuno". Poi spiega la scelta di lasciare dieci giocatori a Coverciano, Barella compreso: "Dobbiamo conoscere i più giovani, quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni"
Dopo la sconfitta contro il Belgio, l'Italia è chiamata a rialzare la testa contro la Turchia, il secondo match dal ritorno di Roberto Mancini come Ct: "Non dobbiamo pensare che sia uno spareggio-salvezza. Noi dobbiamo pensare a giocare questa partita, poi vedremo quello che accadrà e come sarà la classifica", ha spiegato a Rai Sport. Anche nel 2-0 subito contro il Belgio, secondo Mancini, non sono mancati segnali positivi: "Non l'ho detto io, che sono l'allenatore dell'Italia, ma lo ha ammesso De Ketelaere quando ha spiegato che loro non sono riusciti a fare nulla".
"Critiche in buona fede ma nessuno deve essere massacrato"
Il Ct ha poi risposto alle critiche arrivate dopo il ko: "Non deve essere massacrato nessuno. Basta attenersi a quello che si vede e al pensiero calcistico, però sempre in buona fede, mai in mala fede". Come si era già capito dalle convocazioni, grande attenzione anche ai giovani. Mancini ha spiegato così la decisione di lasciare a Coverciano dieci giocatori: "Queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani, quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti: lì non si capisce se un calciatore è in grado o no di essere protagonista in certi match".