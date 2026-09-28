Serie A futsal, tre capoliste a punteggio pieno

Già 122 reti in tre giornate di regular season. L84 Torino, Covei Meta Catania Bricocity e Sporting Sala Consilina sempre a segno. Napoli imbattuto e alle spalle del terzetto di testa, Benevento e Came Treviso all’inseguimento GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Trenta, cinquanta, quarantadue: sono i numeri vincenti di una Serie A che ha iniziato la regular season all’insegna dei gol, già 122 per una media di quasi sei reti a partita, con tre capoliste a punteggio pieno. Nell’ultimo turno i campioni d’Italia della L84 Torino superano a pieni voti l’esame Benevento, passano 4-2 al PalaTedeschi, confermandosi lassù insieme ad altre due battistrada.

Meta Catania e Sporting Sala Consilina: percorso netto Anche Covei Meta Catania Bricocity e Sporting Sala Consilina hanno fatto il pieno di vittorie, completando il tris di successi: chi sbancando 6-0 Giovinazzo, chi domando un Vinumitaly Petrarca avanti addirittura 2-0 a 1’25” dal termine e ribaltato definitivamente con Carlos Delmestre sugli scudi (doppietta), match winner dello Sky Match col definitivo 3-2 a 11” dal suono della sirena.