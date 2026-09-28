Serie A futsal, tre capoliste a punteggio pieno

Serie A futsal, 3^ giornata: tre capoliste a punteggio pienoi risultati
Già 122 reti in tre giornate di regular season. L84 Torino, Covei Meta Catania Bricocity e Sporting Sala Consilina sempre a segno. Napoli imbattuto e alle spalle del terzetto di testa, Benevento e Came Treviso all’inseguimento
Trenta, cinquanta, quarantadue: sono i numeri vincenti di una Serie A che ha iniziato la regular season all’insegna dei gol, già 122 per una media di quasi sei reti a partita, con tre capoliste a punteggio pieno. Nell’ultimo turno i campioni d’Italia della L84 Torino superano a pieni voti l’esame Benevento, passano 4-2 al PalaTedeschi, confermandosi lassù insieme ad altre due battistrada.
Meta Catania e Sporting Sala Consilina: percorso netto
Anche Covei Meta Catania Bricocity e Sporting Sala Consilina hanno fatto il pieno di vittorie, completando il tris di successi: chi sbancando 6-0 Giovinazzo, chi domando un Vinumitaly Petrarca avanti addirittura 2-0 a 1’25” dal termine e ribaltato definitivamente con Carlos Delmestre sugli scudi (doppietta), match winner dello Sky Match col definitivo 3-2 a 11” dal suono della sirena.
Il Napoli e la cartina di tornasole
Alle spalle del terzetto di testa c’è l’imbattuto Napoli, tornato al successo nel match che rappresenta la cartina di tornasole di una Serie A show: gli azzurri di Ciccio Angelini chiudono il primo tempo sul 6-6 contro il Global Work Capurso del top scorer Dudu Taborda (6 reti in tre giornate), mettono il turbo nella ripresa e superando i pugliesi con un parziale di 4-0 nella: 16 reti in una partita, this is futsal!
Came Treviso, piacere di stupire
La terza giornata ha confermato l’ottimo stato di forma della Came Treviso al primo successo stagionale casalingo, il secondo di fila: dopo il blitz ad Avellino, un'altra campana sconfitta, la quotata Feldi Eboli, battuta addirittura 3-0 dai biancazzurri di Gulizia. Il derby laziale di Orte senza vincitori né vinti: l’Active Network Viterbo assapora il primo squillo, ma il “last minute” è indigesto: Cutrupi risponde a Chino, finisce 1-1. In parità anche il posticipo di Genzano: il Sandro Abate scappa 2-0, la Roma lo riacchiappa, a vincere è lo spettacolo di una Serie A partita alla grande.