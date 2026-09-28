Il giocatore della nazionale di Anguilla è diventato una celebrità dopo aver causato l'espulsione di due avversari in pochi minuti: non hanno resistito alla tentazione di tirargli i capelli, e c'è da capirli. Scipio ha dei dreadlock che arrivano quasi a terra e quando gioca se li lega in vita

Si chiama Aedan Scipio , ha 36 anni, gioca per la nazionale di Anguilla e nell’ultima partita ha fatto espellere due avversari in appena 20’ , dopo essere entrato in campo dalla panchina. Se state pensando a giocate irriverenti o a dribbling sensazionali che hanno mandato ai matti gli avversari, vi sbagliate di grosso. Scipio li ha fatti espellere con il potere… dei suoi capelli . Sì, i capelli: lunghissimi dreadlock che arrivano praticamente fino a terra e che Scipio si lega addirittura in vita per tenerli a bada ed evitare che a ogni movimento della testa si muovano come fruste.

Capelli "irresistibili"

Nonostante ciò, risultano “irresistibili” e ben due avversari hanno ceduto alla tentazione di tirarglieli. Scipio, già noto agli appassionati (e ai parrucchieri) per la sua capigliatura, è diventato celebre all’improvviso dopo la partita di CONCACAF Nations League contro Antigua e Barbuda. Entrato al 69’ con i suoi sotto 5-0, si è preso la soddisfazione di far espellere due avversari senza fare nulla di particolare. Gli bastano due minuti per provocare il primo rosso: ruba palla in difesa a un avversario, si gira, riparte e… si sente tirare all’indietro. Il classico fallo di chi vuole evitare una ripartenza, solo che solitamente è la maglietta ad essere tirata. Ma con dei capelli del genere, non è la maglia la prima cosa che capita sotto mano. Scipio, visibilmente infastidito, ha anche un moto di rabbia che lo porta quasi a cercare vendetta, ma immediatamente interviene l’arbitro a sistemare le cose con il rosso, che lascia senza parole il giocatore di Antigua e Barbuda. Nel finale la scena si ripete. Scipio si sta dirigendo verso la porta quando sente un avversario sopraggiungere alle spalle. Si volta per evitarlo, ma se lo trova aggrappato ai capelli. Secondo rosso, che porta Antigua e Barbuda a chiudere in nove (vincendo comunque la partita 5-0).