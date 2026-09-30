Scalvini: "Con la Francia a viso aperto, Mancini ci vuole dominanti nel gioco"

Il difensore dell'Atalanta in conferenza stampa: "La partita contro la Turchia ci ha dato consapevolezza di essere forti e di poter dominare le partite, di giocare bene a calcio. Mancini vuole che ci divertiamo. Francia fortissima, ma siamo l'Italia e ce la giocheremo. Io più giovane che senatore, da Bastoni e Mancini posso imparare molto" ABODI A SKY: "IL PROGETTO MANCINI NON È IN DISCUSSIONE"

Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma, questa volta, passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Il poker della seconda giornata potrebbe aver fatto scattare qualcosa: "Siamo un bel gruppo e la partita contro la Turchia ci ha dato consapevolezza di essere forti e di poter dominare le partite, di giocare bene a calcio". Appunto. Come vuole Mancini: "Con il mister mi sono sempre trovato benissimo — ha aggiunto Scalvini —, mi piace la trasparenza con cui mi dice le cose, oltre al bagaglio calcistico che ha. Quello che vedo ora, anche se siamo solo all’inizio, è che cerchiamo di avere un’identità.

"Mancini vuole una squadra che giochi bene e che si diverta" Alle tre parole d'ordine se ne aggiunge un'altra: divertimento. Certo, dopo il primo ko contro il Belgio successivo all'ennesimo fallimento Mondiale era fondamentale vincere contro la Turchia: "C'era voglia di rifarci, visto il periodo recente — ha infatti confermato Scalvini —, ma l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, Mancini chiede una squadra che cerchi di dominare la partita, ma che si diverta anche". ITALIA Non solo Romano: i più giovani lanciati da Mancini

"Francia fortissima, ma noi giocheremo a viso aperto" Dunque la testa è già alla Francia: "Una squadra fortissima, tra le miglior al mondo, soprattutto in attacco, lì hanno una qualità e una velocità superiore a tutti — parola di Scalvini —. Li studieremo bene, ma noi siamo positivi e coraggiosi. Siamo l’Italia e cercheremo di fare del nostro meglio, giocando a viso aperto. Confrontarci con una squadra così forte è anche un ottimo modo per capire a che punto siamo".

"Un gruppo che sta bene insieme" Quindi il tema del gruppo: "Dove mi trovo io tra giovani e senatori? — chiedono a Scalvini — Direi a metà, forse un po' di più dalla parte dei giovani. Chi ha più esperienza ci sta aiutando molto, è fondamentale prendere esempio da uomini, prima ancora che calciatori. Mancini sta cercando di creare un gruppo che stia bene insieme". CLASSIFICA Spagna, imbattibilità record: non perde dal 2023