Il difensore prima del match contro la Francia: "Vogliamo dare un senso a questo percorso, si deve capire quando l’Italia è in campo ed essere riconoscibili - ha spiegato a Sky -. Arriveranno momenti duri, ma Mancini sta lavorando sull’autostima. Mi sento in debito, ho ancora più voglia di dimostare il mio valore". Poi in conferenza scherza: "Visto come è andata l’ultima volta che ci ho giocato contro, sono l’ultima persona a cui potete chiedere come si affronta Dembélé"

Giorno di vigilia per gli Azzurri, impegnati venerdì allo Stade de France contro la nazionale transalpina, al comando attuale del gruppo 1 di Nations League. Ad affrontare i temi della sfida, ai microfoni di Sky Sport, è stato il difensore Alessandro Bastoni. Queste le sue dichiarazioni:



È una sfida impossibile o possibile? Zidane ha detto che nella partita singola ve la potete giocare con tutti: che ne pensi?

“Sono d’accordo, però non deve diventare una costante. Quello che vogliamo fare è dare un senso a questo percorso, si deve capire quando l’Italia è in campo, dobbiamo essere riconoscibili. Il nostro standard deve essere quello visto nell’ultima partita”





Che tipo di percorso prevedi? A media-lunga scadenza o i risultati potremmo averli subito?

“La speranza è averli il prima possibile, però siamo all’inizio di un percorso. Bisogna avere grande pazienza, arriveranno ancora momenti duri ma il Ct sta lavorando tanto sull’autostima. In Italia siamo bravi a piangerci addosso, invece secondo me bisogna dirci anche ogni tanto quando siamo bravi. Più te lo dici e più inizi a crederci: dobbiamo lavorare anche su questo”



Di positivo cosa ti è piaciuto di questo ritiro e dei tanti ragazzi che hai visto?

“Ho visto grande intraprendenza, poca paura di fare le cose, grande personalità. Quel pizzico di leggerezza che forse serve per tornare dove eravamo”



Che mesi sono stati per te?

“Col club poteva andare peggio, visto che due coppe le abbiamo portate a casa, quindi la ritengo una stagione positiva. Dopo la partita con la Turchia ho detto, non per fare la vittima, che mi sento in debito perché a Zenica è stata una notte molto dura per me e per tutti gli italiani che supportano la Nazionale. Mi sono messo lì, come ho sempre fatto, a prendermi le responsabilità e con la voglia ancora più grande di prima di dimostrare il mio valore e mettermi a disposizione della squadra”



Se potessi toglierne uno a loro domani?

“Troppo difficile, non saprei chi dirti”.