Il Ct commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia che chiude la pausa: "Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati. Figc e commissariamento? Siamo fiduciosi, penso che le cose si sistemeranno bene". In conferenza: "Pio può diventare forte come Vieri e Toni. Cosa mi manca della mia prima Italia? Vialli" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE

L'Italia di Mancini vince ancora. Dopo l'inizio choc contro il Belgio sono arrivate due vittorie e il pari contro la fortissima Francia, l'ultimo successo, a Bologna, ancora contro i turchi guidati da Montella, cambiando e sperimentando, con ben nove nuovi titolari rispetto al match precedente. Ecco, uno di loro ha segnato (Scamacca), poi sono andati in rete due subentrati (Calafiori e Pio). Secondo posto e un crescendo di risultati: "Questa è stata una partita ancora diversa dalle altre, lo sapevamo in anticipo — ha detto il Ct a Sky Sport nel post gara —, cambiando tanti giocatori sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità di gioco. Poi continuo a ripetere che la Turchia è un'ottima squadra, all'inizio ci hanno messo un po' in difficoltà sul possesso. E ora? Dobbiamo continuare così — dice Mancini —, probabilmente ci andremo giocare la qualificazione a Bruxelles col Belgio, poi vediamo con la Francia in casa. Saranno due belle partite".

"Un bel gruppo è la base per raggiungere risultati" Mancini prosegue: "Abbiamo fatto delle cose buone e delle cose meno buone, qualche errore va aggiustato, ma nel complesso abbiamo giocato con la testa. Chi mi è piaciuto di più di questi quindici giorni? Il gruppo… Che è un buon gruppo. Credo che questa sia la base per poi arrivare a dei risultati". Tanti i cambi, con una sola certezza, Donnarumma tra i pali: "Di Gigio come ne possiamo parlare? È una sicurezza. Poi, chiaro, quando un portiere fa un errore subisce gol, capita a tutti i grandi portieri e capita anche a lui, ma Gigio è uno dei migliori al mondo in assoluto".

Figc e commissariamento Infine un commento sulla situazione Figc e commissariamento: "Non so cosa potrà succedere, so solo che noi siamo fiduciosi. Penso che le cose si sistemeranno bene" — ha concluso Mancini. Approfondimento Coni-Figc, spunta ipotesi Malagò commissario

In conferenza: "Pio può diventare forte come Vieri e Toni" Poi tanti altri temi toccati dal Ct nella conferenza post gara, soprattuto sui singoli: "Calafiori è un giocatore straordinario a livello, tecnico e fisico, è già un leader". Capitolo esordienti: "Vegara ha bisogno di partite così per crescere di livello, ci vorrà tempo e migliorerà tantissimo, mentre Doumbia lo vedo un po' più avanti. Scamacca e Ruggeri tolti solo perché erano ammoniti, non per scelta tecnica, certo, penso che Scamacca possa fare anche di più". Quindi elogi a Pio: "Ha fame di lottare, di giocare e di segnare, è straordinario sotto questo aspetto. Nel giro di un paio di anni credo possa diventare un attaccante che fa giocare con continuità e tranquillità la squadra, come Vieri e Toni. Per caratteristiche Pio assomiglia più a Toni, per fisicità qualità tecniche ha le carte in regola per diventare un grande attaccanti come lo sono stati loro due".