Portogallo 12, Danimarca 9, Norvegia 6: si arrivava così all’ultima giornata del girone 4 di Nations League, con la nazionale che fu di CR7 già aritmeticamente qualificata ai quarti e le altre due costrette a uno scontro diretto in cui ci si giocava la seconda piazza e l’ultimo degli otto posti disponibili per i quarti di finale. Hojlund contro Haaland, “spareggio” scandinavo che vedeva la Danimarca in casa e con il vantaggio di potersi permettere anche un pareggio. La Norvegia invece ha un solo risultato a disposizione, ed è la vittoria.



In caso di arrivo a pari punti, infatti, per regolamento il primo criterio da considerare non sono i gol segnati o la differenza reti, ma i “punti fatti nelle partite tra le squadre interessate”. E con la Norvegia che ha già vinto lo scontro diretto dell’andata (3-2 con doppietta di Haaland autore del gol decisivo... con cui risponde a Hojlund), un pari è più che sufficiente per "scavalcare" i danesi.

2305099395