Introduzione
Una partita folle, con un risultato e un verdetto completamente ribaltati negli ultimi istanti da un rigore calciato al 96’ da Haaland, che si prende la scena e non solo con quel gol decisivo: tra una rete "già fatta" e fallita e un’esultanza “supergiovane” è lui il trascinatore della Norvegia. Finisce con Haaland e compagni che vanno ai quarti di Nations League e la Danimarca di Hojlund condannata a dover affrontare il playoff per non retrocedere: nonostante abbiano chiuso il girone a pari punti e i danesi avessero addirittura più gol segnati e una miglior differenza reti. Perché a spostare gli equilibri è stato quel rigore tirato... con il SuperTele.
NATIONS LEAGUE: LE SQUADRE AI QUARTI - CLASSIFICHE
Quello che devi sapere
Ma come si è arrivati a quel finale da film?
Portogallo 12, Danimarca 9, Norvegia 6: si arrivava così all’ultima giornata del girone 4 di Nations League, con la nazionale che fu di CR7 già aritmeticamente qualificata ai quarti e le altre due costrette a uno scontro diretto in cui ci si giocava la seconda piazza e l’ultimo degli otto posti disponibili per i quarti di finale. Hojlund contro Haaland, “spareggio” scandinavo che vedeva la Danimarca in casa e con il vantaggio di potersi permettere anche un pareggio. La Norvegia invece ha un solo risultato a disposizione, ed è la vittoria.
In caso di arrivo a pari punti, infatti, per regolamento il primo criterio da considerare non sono i gol segnati o la differenza reti, ma i “punti fatti nelle partite tra le squadre interessate”. E con la Norvegia che ha già vinto lo scontro diretto dell’andata (3-2 con doppietta di Haaland autore del gol decisivo... con cui risponde a Hojlund), un pari è più che sufficiente per "scavalcare" i danesi.
L'esultanza "six-seven" cancellata dal Var
Il copione dell’andata non si ripete pari pari, ma viene migliorato, giusto per rendere tutto ancora più folle: Danimarca avanti 2-0, e il primo gol segnato da Hojlund è un regalone di Heggem che di fatto gli porge un assist davanti alla porta vuota. A quel punto Haaland la riapre al 31’, ma il suo “primo” gol viene annullato per un fallo di mano. Sarebbe stato il suo gol numero 67 con la nazionale, e lui aveva già pronta l’esultanza… supergiovane. E infatti è lì che festeggia con l’ormai virale "six-seven" quando il Var gli rovina lo spettacolo! Robo-Haaland non si scompone. L’esultanza è solo rimandata di qualche minuto.
Il gol più facile della sua carriera
Minuto 37: la Danimarca restituisce il regalo ricevuto in avvio e scartato da Hojlund. A ogni “9” il suo. Quello di Haaland viene recapitato dal portiere Hermansen, che si fa sottrarre il pallone da Ødegaard nell'area piccola. Il trequartista dell'Arsenal lascia poi la gloria al compagno, per un appoggio da pochi centimetri così semplice da non meritare nemmeno il replay dell’esultanza “67” (stavolta ufficiale). Danimarca-Norvegia 2-1.
Il pallone buono sparato altissimo: ma lui se la ride
Il gigante Haaland ha deciso: si caricherà lui la squadra sulle spalle. Al minuto 68 cerca una girata al volo, fuori di poco (segnare il gol numero 68 al 68’ avrebbe meritato un’esultanza con nuovo tormentone), al minuto 70 ha la grande occasione sul sinistro ma davanti alla porta scarica tutta la sua potenza con un tiro che finisce non alto: altissimo. Nemmeno lui riesce a crederci, però se la ride. Forse sa che non può finire così…
Robo-Haaland e il rigore con il SuperTele
All’83’ la pareggia Ødegaard, e a quel punto restano sette minuti (più recupero…) per cercare il clamoroso ribaltone. Haaland corre subito a raccogliere il pallone in fondo alla rete. Ma poi la tentazione di andare a festeggiare con i compagni è troppo forte, e lo scaglia via fortissimo. C’è tempo, c’è tempo. Minuto 94: una punizione calciata nel cuore dell’area viene toccata con il braccio da Andersen, è rigore. Chi mai si prenderà la responsabilità di scaraventare in rete un pallone che pesa come tutta la Norvegia?
Un rigore al minuto 96 che, se segnato, ti porta ai quarti di finale e, se sbagliato, ti condanna a giocare uno spareggio per non retrocedere. Altro che sliding doors… Pallone pesante? Per lui in realtà è un SuperTele, come commenta Marco Bucciantini in studio a Sky nel post partita. La freddezza con cui Haaland realizza mette i brividi. È così certo di segnare (spiazzando il portiere) che quasi inizia a togliersi la maglia per festeggiare mentre il pallone sta entrando in rete… Aggiornate i conti: sono 68 in 61 partite con la nazionale. Con lui in campo la Norvegia parte veramente da 1-0. E anche se va sotto 2-0 non è un problema…
Danimarca ai playoff nonostante la miglior differenza reti
La beffa per la Danimarca è doppia. Rimontata al 96' e raggiunta in classifica: Norvegia e Danimarca hanno pari punti (9), la Danimarca ha addirittura più gol segnati (13 a 12) e una migliore differenza reti (+2 a +1). Ma a passare ai quarti è la Norvegia, che di quelle tre partite vinte nel girone ne ha vinte due proprio contro la Danimarca. Entrambe per 3-2, entrambe con una doppietta di Haaland. Riformuliamo: con Haaland la Norvegia parte da 1-0; da 2-0 se gioca contro la Danimarca.