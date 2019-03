È l'Italia delle speranze, quella dei giovani. Le qualificazioni a Euro 2020 iniziano con un successo, magari non spettacolare ma segnato da due ragazzi: Barella e Kean. Questo contribuisce a dare ottimismo per il presente e ad aprire uno squarcio di speranza per il futuro. Promossa, quindi, l'Italia di Roberto Mancini, che vince con i suoi giovani e prosegue nel percorso di crescita dettato ormai dal Ct dall'inizio della sua gestione. In questa prima giornata del girone di qualificazione, gli azzurri affrontavano un avversario non eccezionale. Ma si viene dal fallimento Mondiale e dall'inizio di un nuovo percorso, il valore della partita è quindi sicuramente positivo. Si inizia con una vittoria e con una Nazionale rivoluzionaria, con i giovani e un tipo di calcio diverso rispetto al passato. Nel complesso un'Italia da 6,5.