16/23

ROBERTO BAGGIO. Si conquista il posto a Mondiale in corso, e sarà solo l’inizio della sua grande carriera in azzurro. All’esordio ci regala la perla del gol contro la Cecoslovacchia, tra i più belli di tutto il torneo, finendo per costituire con Schillaci una coppia magica capace di far innamorare gli italiani. Ancora in gol nella finale per il terzo posto, vinta 2-1 contro l’Inghilterra proprio grazie a lui e a Totò. Personaggio schivo, anche dopo il ritiro non ha mai amato finire sotto i riflettori, con una parentesi da presidente del settore tecnico della Federcalcio, ruolo lasciato dopo aver visto deluse le sue aspettative. Negli ultimi anni ha collaborato con la Beijing Sport University e con l'Università di Debrecen per dei corsi di formazione per nuovi allenatori.