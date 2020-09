Il difensore dell'Inter commenta, in conferenza stampa, la convocazione in Nazionale: "Se sono qui è grazie a Conte, in pochi avrebbero lanciato un ventenne in Serie A". Prima chiamata anche per Locatelli e Caputo: "La maglia azzurra è un sogno"

Tra i convocati di Mancini per il doppio impegno di Nations League contro Bosnia e Olanda ci sono tre novità assolute: Bastoni, Locatelli e Caputo. E sono stati proprio loro tre i protagonisti della conferenza stampa odierna. "Per me è stata una stagione fantastica e se adesso sono qui devo ringraziare l'Inter e mister Conte - ha detto il difensore -. In pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ventenne in Serie A in una squadra così importante come quella nerazzurra. Giocando con Conte ho guardato tante partite di Chiellini, visto che ricopre il mio ruolo, e sono cresciuto molto. I suoi complimenti mi fanno davvero piacere. Ma mi ispiro anche a Bonucci per il modo di impostare il gioco. È il calcio in Italia ad essere cresciuto: ora in Serie A ci sono tanti Under in campo. All'Inter siamo in sei che rappresentano la Nazionale, non accadeva da tanto".