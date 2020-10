" Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli, cercando di minimizzarli al massimo con tutte le precauzioni necessarie". A dirlo è Giorgio Chiellini nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Olanda, partita valida per il quarto turno di Nations League. Al centro dell'attualità il tema Coronavirus, poche ore dopo la notizia della positività del compagno bianconero CR7 e quella iniziale di El Shaarawy, poi risultato negativo al tampone di controllo . "Non siamo sorpresi da questa escalation di casi - ha proseguito Chiellini -. Dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il calcio è un movimento economico , e per il valore sociale che sappiamo avere : nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente. Preoccupati? Non lo siamo, sicuramente è un argomento che crea distrazione. Ma sono dell'idea che dobbiamo andare avanti".

"Modifiche ai calendari? Ripeto, la cosa che dobbiamo metterci in testa è proseguire - ha poi aggiunto Giorgio Chiellini in conferenza -. Il risultato sportivo è secondario. Andiamo incontro a mesi difficili e questo lo sappiamo. Credo che alla fine la vera vittoria sarà aver finito questo campionato. So che, chiunque vinca, si parlerà di torneo falsato, ma non è questo quello che conta. La bolla come in NBA? Difficile, non abbiamo le strutture già pronte, ma una 'semi-bolla' è quella che già si verifica in casi di positività, dove tutti restiamo in ritiro. Per mesi faremo avanti e indietro tra ritiro e casa, e c'è massima disponibilità da parte nostra".