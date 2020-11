Il commissario tecnico ad interim è soddisfatto dopo la vittoria per 4-0 sull'Estonia: "Dal punto di vista tecnico potevamo fare anche qualcosa in più, ma non si può sempre pretendere troppo. Qualcosa si è visto e questo gruppo ha qualità umane straordinarie. Mancini? Abbiamo bisogno di lui, lo aspettiamo" ITALIA-ESTONIA 4-0, LA CRONACA

Buona la prima per Alberico Evani alla guida della Nazionale. 4-0 in amichevole sull'Estonia e grande soddisfazione anche per l'allenatore ad interim, in sostituzione di Roberto Mancini, a casa dopo la positività al Covid-19. Evani è soddisfatto, soprattutto per l'ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia da parte di questo gruppo: "Ci aspettavamo una partita così da questi ragazzi, avevamo poco da vincere e tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare contro una squadra non semplice da affrontare, qualcosa si è visto ma soprattutto è emersa una qualità umana straordinaria in questo gruppo. Soddisfatti? Potevamo fare anche meglio, abbiamo delle qualità che ci permettono di fare anche qualcosa in più. Però non si può sempre pretendere troppo".