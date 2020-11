Il presidente della Figc ha parlato del rinnovo del Commissario tecnico Roberto Mancini: "Voglio prolungargli il contratto, aspetto sue notizie". Poi ha rassicurato: "Stop ai campionati? Non mi sembra si corra questo rischio", prima di replicare alle polemiche sulla sosta per le nazionali: "Si gioca troppo? Il ritmo è sempre lo stesso"

L’ultima vittoria per 4-0 in amichevole contro l’Estonia è una delle tante conferme del grande lavoro di Roberto Mancini con la Nazionale. Numeri da record e prestazioni convincenti, anche con la squadra decimata tra Covid e infortuni. Ecco quindi che il rinnovo del ct dell’Italia potrebbe essere realtà. A parlare dell’argomento, in occasione di un'iniziativa benefica all'ospedale Core di Reggio Emilia, ci ha pensato il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Con Mancini abbiamo un contratto di 2 anni, ma naturalmente ho pensato di prolungarlo. Siamo una famiglia, ora attendo notizie da parte sua". E con l’emergenza coronavirus che prosegue anche nel calcio si è parlato anche di altro: "Stop ai campionati? Non mi sembra ci sia questo rischio al momento. La preoccupazione c’è e non possiamo nasconderla. Sappiamo quanto il calcio smuova nel nostro paese, ma sappiamo anche che dobbiamo vivere alla giornata, programmando e cercando di adottare ogni strumento possibile per affrontare l’emergenza".