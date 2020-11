Non si sblocca la situazione del Ct degli Azzurri, in isolamento fiduciario dallo scorso 6 novembre, quando è risultato positivo al Covid. Contro la Polonia in panchina ancora Evani. A Reggio Emilia non c'è nemmeno Immobile. L'attaccante della Lazio su Instagram: "La maglia azzurra mi manca"

L'Italia è arrivata a Reggio Emilia, dove nella serata di domenica sfiderà al Mapei Stadium la Polonia in Nations League, ma nel gruppo azzurro non ci sono ancora né Roberto Mancini né Ciro Immobile. Il Ct e l'attaccante sono ancora in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni dopo la positività al coronavirus (il centravanti è anche coinvolto nella caso dei tamponi della Lazio, positivi per la Uefa, negativi per il laboratorio di Avellino usato dalla società di Lotito) e a questo punto, a meno di novità delle ultime ore, non si uniranno al ritiro degli Azzurri. In assenza di novità e ulteriori sviluppi, a guidare l'Italia dalla panchina nella delicata sfida contro la Polonia ci sarà ancora Alberigo Evani, vice di Mancini che è già stato in panchina mercoledì scorso al Franchi di Firenze nel test amichevole vinto per 4-0 contro l'Estonia.