Mancini: "Non temo l'effetto appagamento"

Le parole del ct azzurro verso i match di qualificazioni Mondiali di settembre: "La vittoria agli Europei non ci ha cambiato, ma abbiamo fatto felici 60 milioni di italiani. Jorginho merita il Pallone d'Oro, Scamacca sarà molto utile in futuro. Kean? Ha le qualità, ma deve comportarsi da professionista"

Quasi due mesi dopo la vittoria degli Europei l'Italia si prepara a tornare in campo per le qualificazioni al Mondiale 2022. Gli stessi di sempre, ma con un trofeo in più in bacheca secondo Roberto Mancini. "Nulla è cambiato - racconta il ct in conferenza stampa - La nostra vita proseguirà e il nostro lavoro anche. Abbiamo vinto gli Europei, abbiamo fatto felici noi stessi e 60 milioni di italiani. Questo è ciò che ci ha resi orgogliosi, il fatto di aver dato felicità a queste persone. I "grazie" degli italiani sono la cosa più bella. Di Euro 2020 mi resteranno i 50 giorni trascorsi insieme, lunghi, duri e difficili, ma senza mai problemi tra di noi". "Non temo un effetto appagamento da parte nostra - prosegue il ct -, i ragazzi hanno dimostrato anche prima di vincere l'Europeo di giocare sempre al massimo anche contro avversari sulla carta inferiori".

"Ora all'estero ci guardano diversamente"

Una vittoria continentale che, in Europa, ha dato una nuova concezione dell'Italia, lontana dal consueto "catenaccio": "Credo sia un po' cambiato il pensiero degli altri verso l'Italia - aggiunge Mancini -. Il fatto che all'estero dopo il successo europeo ci guardino in modo diverso e con maggiore considerazione è una svolta diciamo storica. Una squadra forte deve saper difendere benissimo, tenere palla e attaccare, noi abbiamo dimostrato tutto questo riuscendo a giocare sempre allo stesso modo in casa e in trasferta"