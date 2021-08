Pelè celebra Jorginho: "Sono un tuo fan"

Il premio di miglior giocatore dell’anno arrivato dopo una stagione straordinaria, che lo ha visto protagonista vincente con il club e con la Nazionale. Ora per Jorginho – fresco vincitore del Men's Player of the Year 2020/21 Uefa – arrivano i complimenti social di una delle più grandi leggende della storia del calcio: Pelè. "Il Brasile è ovunque e la nostra passione per il calcio si veste di tanti colori. Congratulazioni, Jorginho. Sono così felice di vederti giocare. Sono tuo fan e ammiratore. Viva il Brasile!", il messaggio su Instagram del brasiliano.