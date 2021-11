Scelto un fischietto inglese per il match dell'Olimpico decisivo per la qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022. Taylor all'ultimo Europeo aveva arbitrato il match degli ottavi di finale fra Italia ed Austria

Taylor ha 4 precedenti con gli azzurri

Il 42enne arbitro di Manchester ha già 4 precedenti con l'Italia. L'ultimo è l'ottavo di finale dell'Europeo contro l'Austria vinto dagli uomini di Mancini. In precedenza aveva diretto l'Italia nella vittoria contro la Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020, nel pareggio per 1-1 con l'Olanda nell'ottobre del 2020 in Nations League e nella sconfitta per 3-1 in amichevole contro la Francia nel giugno 2018