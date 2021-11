Il commento del capitano azzurro dopo il pari contro la Svizzera: "Peccato non aver vinto. Adesso andremo in Irlanda del Nord per fare la partita che comunque avremmo dovuto impostare a prescindere da oggi. Giocheremo per prenderci il mondiale". E su Jorginho: "Lui è il nostro rigorista e continuerà a esserlo. Ricordiamoci che con un rigore quattro mesi fa ci aveva portato in finale" COSI' ITALIA-SVIZZERA - LE PAGELLE - ITALIA AL MONDIALE SE... Condividi

L'Italia pareggia contro la Svizzera (1-1) e a fine gara negli occhi degli Azzurri c'è rammarico. Lo conferma anche il capitano, Leonardo Bonucci, che commenta il match con l'amaro in bocca: "Fa male pareggiarla così. Nel primo tempo siamo andati sotto ritmo nella gestione della palla. Alcune ripartenze andavano gestite meglio. Abbiamo preso due tiri in porta e basta, ma siamo stati poco cattivi. Nel secondo tempo però abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Peccato". Adesso per l'Italia non ci sono alternative: per strappare l'accesso diretto ai Mondiali in Qatar, gli uomini di Mancini devono battere l'Irlanda del Nord tra tre giorni e difendere la differenza reti, a oggi superiore (+11) a quella della Svizzera (+9). In caso di parità di punti e di parità di differenza reti, a passare sarebbero proprio gli svizzeri: "Andremo in Irlanda del Nord a fare la partita che comunque avremo dovuto fare a prescindere da oggi. Giocheremo per vincere e per prenderci il Mondiale. Dovremo semplicemente fare il nostro gioco, senza ansia e senza fretta". Infine, Bonucci ha commentanto l'episodio decisivo nel finale di gara. Quel rigore sbagliato dal compagno di squadra Jorginho: "Lui è il nostro rigorista e continuerà a esserlo. Quattro mesi fa con un rigore ci ha portato in finale. Capita di sbagliarli. Ora andiamo a Belfast da famiglia, dobbiamo prenderci il Mondiale".



Donnarumma: "Siamo arrabbiati"

Questo invece il commento del portiere azzurro, Donnarumma: "Siamo arrabbiati perché volevamo vincere davanti al nostro pubblico. Dovevamo vincere le partite prima, dobbiamo farlo ora a maggior ragione. Siamo arrabbiati ma concentrati e con lo stato d'animo giusto per affrontare la partita contro l'Irlanda del Nord che è la più importante. Dobbiamo caricare subito le energie per fare una grande gara e vincere. Sarà dura ma la dobbiamo affrontare con l'aggressività che serve per ottenere il pass per il mondiale" Anche 'Gigio' ha avuto un pensiero per Jorginho: "Gli staremo vicini, c'è un'altra partita importante in cui può cambiare tutto".