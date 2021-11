L' Italia pareggia contro la Svizzera (1-1) nello scontro diretto del gruppo C e torna a Coverciano con l'amaro in bocca. Questo il commento a caldo del ct Roberto Mancini a fine match: "Il primo tempo abbiamo sofferto e fatto fatica , il gol ci ha condizionato. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto bene , abbiamo giocato senza subire nulla. Ci è mancato solo il gol del 2-1". Il pareggio non era il risultato sperato. L'Italia resta prima nel girone grazie alla differenza reti, ma nell'ultima giornata la sfida più semplice sarà per gli svizzeri, che giocheranno contro la Bulgaria in casa, mentre agli Azzurri toccherà la trasferta di Belfast contro l'Irlanda del Nord : "Ce la giocheremo nell'ultima partita: sono fiducioso ", ha detto Mancini. "La Bulgaria potrebbe anche vincere contro la Svizzera, nonostante non siano favoriti: il calcio è così, vediamo. Noi partiamo da un vantaggio che non è poco : se facciamo tutti i gol che non abbiamo fatto stasera magari...". Esattamente come nel match dell'andata, Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore : "Sì, ne abbiamo sbagliati uno all'andata e uno al ritorno. Se l'avessimo fatto all'andata avremmo già chiuso la pratica , ma sono cose che capitano. Jorginho è uno dei rigoristi: se la sentiva è giusto che abbia calciato". Infine, Mancini ha voluto fare una dedica a Giampiero Galeazzi , scomparso oggi: " Un grande dispiacere. Lui è stato un grande giornalista, una grande persona e un grande amico ".

Italia e Svizzera a pari punti a una giornata dal termine: Azzurri primi nel girone se...

Con Italia e Svizzera a pari punti (15), l'ultima giornata sarà decisiva per capire chi conquisterà il primo posto valevole per l'accesso diretto a Qatar 2022 e chi passerà invece dai playoff. Attualmente, gli Azzurri hanno il vantaggio nella differenza reti (+11 contro i + 9 della Svizzera), primo criterio fondamentale per l'assegnazione del primo posto in caso di parità punti al termine dell'ultima partita. Nel caso in cui l'Italia battesse l'Irlanda del Nord e la Svizzera vincesse contro la Bulgaria, decisivo sarà quindi lo scarto di gol per decidere chi ottiene il primo e chi il secondo posto nel girone. Nell'eventualità in cui Italia e Svizzera concludessero il torneo con gli stessi punti e la stessa differenza reti, sarebbe la Svizzera a finire prima, in quanto ha segnato un gol in trasferta nello scontro diretto contro l'Italia che invece a Basilea non aveva segnato (0-0).