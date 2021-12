"Nessuno può toglierti il tango che hai ballato"

Un proverbio argentino rende bene l'idea: ci sono emozioni, traguardi raggiunti, che restano per sempre. Sarà così anche per Roberto Mancini: la sua Italia ha vinto con merito l'Europeo, questo non andrà mai dimenticato. E il modo in cui è riuscita a farlo deve essere la spinta con cui puntare ai playoff Mondiali di marzo MANCINI: "L'ITALIA HA ANCORA TANTO DA DARE" Condividi

È un detto argentino che rende bene l'idea: ci sono emozioni, traguardi, obiettivi che hai raggiunto e che restano, per sempre. "Niente può toglierti il tango che hai ballato". Così sarà anche per Roberto Mancini, il Ct felice, e per la sua Italia che l'Argentina, tra l'altro, l'affronterà il primo giugno, a Roma, nella inedita sfida tra i vincitori della Coppa America ed i Campioni d'Europa. Perché l’Italia ha vinto con merito l’Europeo e questo non lo deve mai dimenticare. Così come non deve mai dimenticare COME ha vinto, per puntare dritto sui play off di marzo contro Macedonia prima e la vincente tra Portogallo e Turchi poi. Perché Mancini non pensa minimamente ad un insuccesso, anzi al mondiale vuole andarci e provare pure a vincerlo. Visionario o uomo di parola? La notte di Wembley ha detto più la seconda definizione che la prima. Migliorabile quella avventura? Molto difficile. Ripetibile? Sì. A condizione però che si recuperi molto di quei 50 giorni ha oggi ancora valore.

3-2-5 offensivo ma equilibrato Verso i playoff Bonucci: "Spareggio con CR7? Sa che le prende" L'idea di gioco resta e può farsi più ricca. Mancini ha avuto il pregio di risollevare l'italia, estromessa da Mondiale russo, sfruttando il materiale a disposizione (non più del 37% di italiani titolari nella nostra Serie A nel 2018). Mettendo i giocatori nel ruolo a loro più congeniale, ha chiesto ed ottenuto disponibilità quando ha detto loro: "Ora ce la giochiamo di là, nella metà campo avversaria teniamo il pallone ed andiamo a fare gol. Divertitevi". Un 3-2-5 offensivo ma equilibrato, il "doppio regista" perchè se hai Jorginho e Verratti non puoi ignorarli, le ali, compreso quello Spinazzola che, sbocciato a ridosso del pre-ritiro in Sardegna, è stata una della rivelazioni del torneo.

Leggerezza e serenità prima di tutto On Demand Mancini, Caressa e Bergomi ripercorrono l'Europeo Questa Italia non deve dimenticare la fatica, le difficoltà contro chi ci ha aggredito alti, come l'Austria, o ci ha rubato l'idea, come la Spagna (per la verità i maestri del palleggio erano restano loro), ma il Ct felice ai suoi ragazzi non ha nascosto nulla, ha intercettato paure, interrogativi e desideri e ne ha fatto una squadra. La leggerezza e la serenità del ritiro di Coverciano, quella condivisione di tutto nella casa degli Azzurri sono stati il motore di un successo che si è alimentato vittoria dopo vittoria. E non ultimo quel senso forte di appartenenza, di fare qualcosa per la propria gente dopo un periodo maledetto. Pare poco ma, fuori di retorica, a questi ragazzi è subito è stato chiaro: non siamo qui solo per noi stessi. Roberto Mancini con la semplicità e l'immediatezza che gli sono propri, lo ha sempre rimarcato: "Della vittoria in finale contro l’Inghilterra mi è rimasta, su tutte, la felicità dei ragazzi e degli italiani, cui abbiamo regalato un sorriso grande".