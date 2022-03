Negli ultimi giorni tanti giocatori della nazionale italiana hanno voluto esprimere la loro opinione su Instagram, da Verratti a Berardi passando per il ct Mancini. Adesso è il turno di Jorginho, che dopo la sconfitta contro la Macedonia disse: "I rigori sbagliati mi peseranno a vita". Nel post Instagram sul suo profilo ufficiale, sotto a una foto del gruppo in cerchio durante un allenamento, si legge: "Nel calcio, come nella vita, si può vincere e si può perdere. Ci sono sconfitte che però fanno più male e lasciano il segno e credetemi il dispiacere mio è più grande di quanto voi possiate mai immaginare - scrive il centrocampista del Chelsea - Ma il calcio non è solo uno sport, è una scuola di incredibili valori: insegna a non mollare, a imparare dagli errori, a restare uniti nei momenti duri. Indossare questa maglia per me è un sogno e resta un grande onore. Si impara e ci si rialza. Andiamo avanti! Forza Azzurri e forza Italia".