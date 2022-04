Baggio, Mancio e Signori

leggi anche

Museo Calcio, la storia della Nazionale in una App

Un’amichevole con cui la Nazionale proseguiva il suo avvicinamento al Mondiale di Usa 94, quello che sarà il Mondiale “di Baggio” a tutti gli effetti, e terminata 2-0 con le reti proprio del Divin Codino e di Paolo Maldini. In quella occasione Baggio tornava ancora una volta nella “sua” Firenze, ma non con la maglia dei rivali della Juventus, bensì con quella azzurra in grado di unire tutti i tifosi. Allenatore di quella squadra era Arrigo Sacchi, che oltre a Baggio schierava Roberto Mancini e Beppe Signori.