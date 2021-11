Museo Calcio, la storia della Nazionale in una App

La visita al Museo del Calcio ora è digitale. E' tutto (o quasi) in una App gratuita per smartphone: la storia, il presente, le vittorie, le maglie degli Azzurri. Il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Marani: "Innovazione per parlare ai giovani" MANCINI: "CONTRO LA SVIZZERA FAREMO MEGLIO DELL'ANDATA" Condividi

Il Museo del Calcio in una App. La storia, il presente, le vittorie, le maglie degli Azzurri sono raccontate nella App Museo del Calcio per smartphone, realizzata per iOS e Android e presentata questa mattina a Coverciano. Scaricabile gratuitamente dagli store, offre agli utenti contenuti innovativi, che si uniscono all’esperienza suggestiva all’interno del Museo. Marani: "Il Museo parla ai giovani" “Il Museo cambia anche nel modo di vivere le esperienze legate agli Azzurri, che si identificano in tappe di vita in ognuno di noi - spiega Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio - con la App, che sarà gratuita, il Museo del Calcio “parla” anche alle giovani generazioni e crea un nuovo coinvolgimento e una nuova interazione al passo con i tempi. La App Museo del Calcio, inoltre, sarà uno strumento di aggiornamento importante anche dopo la visita per avere info sull’arrivo di nuovi cimeli, sulle visite speciali degli Azzurri al Museo e sulle iniziative a cui diamo vita.”

Tardelli: "Storia azzurra patrimonio da custodire" “Il successo della Nazionale ad Euro 2020 hanno riportato la leggerezza che mancava da tanto nel nostro paese come accadde con la vittoria dei Mondiali del 1982. La storia azzurra di ieri e di oggi è un patrimonio importante da custodire”le parole di Marco Tardelli ospite alla presentazione. Con lui anche Gabriele Oriali, che in merito alla Nazionale, ha detto: “È la mia vita, sono anni che vivo il percorso azzurro, prima come calciatore ed ora come dirigente. L’emozione vissuta ad Euro 2020 mi ha fatto rivivere la gioia del 1982".