"È una vergogna che l'Italia avendo vinto l'Europeo non sia qualificata di diritto al Mondiale". Presente all'evento 'Il Talento prende il Volo', all'aeroporto di Fiumicino, Roberto Baggio ha così commentato la mancata partecipazione della Nazionale Italiana al prossimo Mondiale (che si giocherà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, ndr). "È una follia. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto".