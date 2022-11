Mancini: "Buona gara, bene il nuovo modulo"

Il Ct dell'Italia analizza il match vinto dalla Nazionale in Albania: "Era una gara da fare per bene e i ragazzi sono stati bravi, anche il nuovo modulo è andato bene. Grifo? Vincenzo è un ragazzo straordinario". Grifo: "Un'altra doppietta, sono felice, per me è un orgoglio essere qui. E' un momento in cui va tutto bene e spero duri a lungo"

Grifo: "Un orgoglio essere qui, ringrazio i miei compagni"

E proprio Vincenzo Grifo è l'uomo partita per l'Italia, autore di una doppietta, proprio come accaduto in precedenza contro l'Estonia: "Anche l'altra volta contro l'Estonia ne ho fatti due - dice - Sono felice, ringrazio la squadra per la fiducia, sono molto contento". Ed ancora sulla sua presenza in Nazionale: "E' una sensazione splendida, giocare per questi colori è un orgoglio, stare insieme a tanti grandi giocatori e farò sempre di tutto per essere qua". La squadra ha mostrato un affetto particolare per lui: "I ragazzi mi stimano e mi danno supporto e questo mi dà tanta forza - conclude - E' un periodo che sta andando tutto bene e spero duri a lungo. Oggi volevamo pressare alti, l'Albania ha grande forza e per questo siamo molto contenti di questa vittoria".