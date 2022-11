Il centrocampista del Milan è uscito in barella sul finire del primo tempo dell'amichevole tra Albania e Italia: è rimasto cosciente e verrà sottoposto agli esami medici in una clinica privata

Paura per Sandro Tonali. La partita del centrocampista azzurro contro l'Albania è durata soltanto un tempo: dopo un contrasto è caduto malamente a terra, battendo testa e spalla, ed è stato sostituito da Ricci. Il giocatore del Milan ha abbandonato il terreno di gioco in barella, immobilizzato dai sanitari, ma è rimasto sempre cosciente. Le prime notizie sul suo stato di salute sono rassicuranti: Tonali, che non ha mai perso i sensi, è stato trasportato in una clinica privata, dove sarà sottoposto ai controlli medici del caso. Il suo infortunio resta la nota stonata della serata dell'Italia, che ha battuto l'Albania 3-1.