Il presidente del Coni, a margine della Giunta del Coni, ha parlato della qualificazione dell'Italia ai prossimi Europei ma anche del momento di Sinner: "Uno spot per lo sport italiano" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Dall'exploit di Sinner alle Atp Finals alla qualificazione dell'Italia per Euro 2024. E' stata una settimana importante per lo sport italiano analizzata da Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della Giunta del Coni. Il primo tema è la qualificazione della Nazionale italiana al prossimo Europeo: "Risultato molto buono, la partita non era semplice e la squadra con la prestazione non mi sono dispiaciuti. Ma fermiamoci qua. Certo con l'Italia le cose semplici non ci sono mai state".

"Sinner a Malaga quasi obbligato a sognare" Il presidente del Coni è poi passato a parlare di Sinner, protagonista di uno straordinario cammino alle ATP Finals e ora impegnato in Coppa Davis. "Sinner? Sono andato sabato e sono rimasto a Torino per la finale. E’ uno spot di tutto lo sport italiano. Un ragazzo che si fa fatica a non elogiarlo sotto tutti i punti di vista. La Coppa Davis? E’ quasi obbligato a sognare, ma non sottovalutare l’Olanda. Djokovic è sempre molto affamato, lo potremo affrontare in semifinale, ma è lecito sognare. Djokovic vuole vincere le Olimpiadi? Si ma anche Sinner".