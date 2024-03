"Come gruppo c'è grande unione, si sta creando un ambiente positivo". A dirlo è Jorginho alla viglia della seconda amichevole degli azzurri di Spalletti. Battuto il Venezuela, ora tocca all'Ecuador, mentre l'Europeo estivo (da campioni in carica) si avvicina sempre di più: " Stiamo bene insieme, e questo è fondamentale - prosegue Jorginho parlando dell'armonia dentro lo spogliatoio -. Dentro e fuori dal campo, ridiamo e scherziamo. Può sembrare banale, ma è anche così che giochi meglio le partite".

"In Premier sono cresciuto tanto"

Dunque il tema della sua esperienza in Premier. Jorginho ha lasciato l'Italia e la Serie A nel 2018, per volare a Londra, prima al Chelsea e oggi all'Arsenal: "L'esperienza in Premier mi ha aiutato a crescere - spiega il centrocampista -, soprattuto a livello di aggressività. Forse era qualcosa che mi mancava, ma c'è sempre spazio per crescere e migliorarsi ancora, è quello che voglio fare ogni giorno".