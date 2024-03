Bagno di folla per azzurri, domani l'Ecuador

Dopo Miami altro bagno di folla per l'Italia di Luciano Spalletti che a New York vive la seconda e ultima tappa del tour americano che si concluderà domani sera con il test amichevole contro l'Ecuador. La squadra tornarà in campo alle 21.30 italiane per l'allenamento di rifinitura e il ct appena prima incontrerà la stampa. Probabile venga schierata una formazione profondamente diversa da quella che ha sconfitto 2-1 il Venezuela

Anche lo sbarco a New York ha regalato forti emozioni alla delegazione azzurra che si appresta domani a chiudere la tournee americana con un amichevole contro l'Ecuador. Da Newark, dove la Nazionale è atterrata intorno alle 17.40 con un leggero ritardo causato dal maltempo incontrato in partenza a Fort Lauderdale il gruppo azzurro ha raggiunto lo Spring Place, un locale elegante a Manhattan, dove la National Italian American Foundation (NIAF) ha dato appuntamento a circa 1000 Italiani per un cocktail di benvenuto tra la comunità italo-americana e la squadra. “Per la FIGC e la Nazionale" ha detto il presidente federale Gabriele Gravina nel suo intervento di saluto "è un piacere e un orgoglio giocare negli Stati Uniti e poter condividere momenti speciali come questo con la comunità italo-americana. L’accoglienza che ci avete riservato sia a Miami che a New York è stata eccezionale, abbiamo potuto toccare con mano l’entusiasmo e l’amore che nutrite verso uno dei simboli italiani più belli: la maglia Azzurra". Presenti anche Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia Campione del Mondo nel 2006, e Giorgio Chiellini, che sempre da capitano ha sollevato il trofeo di Campione d'Europa nel 2021.