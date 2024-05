Zaniolo, microfrattura al piede: salta Euro 2024?

A un mese dai Campionati Europei non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. Durante la sfida fra Aston Villa e Liverpool di Premier League Nicolò Zaniolo si è infortunato al piede sinistro durante un cambio di direzione. L'esito degli esami parla di una microfrattura. Il giocatore si sottoporrà a nuovi accertamenti in Italia. In dubbio la sua presenza fra i convocati azzurri di Luciano Spalletti

Si avvicinano i campionati Europei di Germania 2024 e le varie Nazionali sono alle prese con le liste di 26 giocatori da presentare ai nastri di partenza del torneo che partirà fra un mese. Spalletti oggi ha detto che il 70-80% della lista azzurra è pronta ma che ci sarà ancora spazio per chi riuscirà in questo finale di stagione a meritarsi un posto. Per il ct azzurro però arriva una notizia che potrebbe cambiare lo scenario delle convocazioni. Niccolò Zaniolo infatti ha subito una frattura al metatarso del piede sinistro durante il match di Premier League fra Aston Villa e Liverpool. In un cambio di direzione ha sentito un forte dolore e si è fermato. Adesso è atteso in Italia per nuovi accertamenti per capire i tempi di recupero e la reale entità dell'infortunio