Euro 2024, l'annuncio di Spalletti: "Zaniolo non ci sarà"

In attesa di diramare il prossimo 23 maggio una prima lista di convocati per l'Europeo in programma fra un mese in Germania Luciano Spalletti ha praticamente confermato il forfait di Zaniolo dal torneo: "Zaniolo? Durissima che possa rientrare, anzi escluderei la possibilità". Spalletti sceglierà entro il 7 giugno l'elenco definitivo di giocatori per affrontare la competizione

