Manca meno di un mese al Campionato Europeo in Germania e il ct azzurro Luciano Spalletti è al lavoro per stilare la lista definitiva dei 26 convocati che affronteranno il torneo. Il 23 maggio arriverà un primo elenco di 30 calciatori da cui poi, entro il 7 giugno, verranno tagliati 4 nomi. L'infortunio di Zaniolo toglie uno dei possibili titolari in attacco. Al momento in 24 sembrano sicuri di un posto, solo 2 sulla carta i posti da assegnare....

EURO 2024, SPALLETTI 'ESCLUDE' ZANIOLO