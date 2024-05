L'Italia U17 è ai quarti: Slovacchia battuta 2-0

Seconda vittoria consecutiva per l'Italia under 17 ai Campionati Europei in corso a Cipro. La squadra allenata da Massimiliano Favo ha sconfitto per 2-0 la Slovacchia con le reti nel primo tempo di Camarda e Liberali. Gli azzurrini all'esordio avevano battuto con lo stesso punteggio la Polonia e sono qualificati con una giornata d'anticipo ai quarti di finale del torneo. L'ultimo match del girone sarà lunedì 27 maggio alle 18 contro la Svezia

E' bastato uno splendido primo tempo all'Italia under 17 di Massimiliano Favo per battere la Slovacchia e assicurarsi il primo posto nel gruppo C dei Campionati Europei di categoria che sono in corso a Cipro. Gli azzurrini, che all'esordio si erano imposti per 2-0 contro la Polonia, hanno vinto con lo stesso punteggio contro la Slovacchia grazie alle reti dei giovani milanisti Camarda al 30', bellissimo il suo sinistro al volo di controbalzo, e Liberali al 38'. Poi un secondo tempo di ottima gestione rischiando quasi nulla e con la buona notizia del 2-2 fra Svezia e Polonia nell'altra gara del girone che regala dunque il passaggio in anticipo ai quarti di finale. Prossimo appuntamento, lunedì 27 maggio alle 18 contro la Svezia con la testa però già alla fase ad eliminazione diretta