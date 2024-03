Gli Azzurrini di Corradi battono nettamente la Georgia e si guadagnano la qualificazione al prossimo Europeo di categoria, in programma dal 15 al 28 luglio. Ancora a segno Pafundi, che sblocca la gara: poi le reti di Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Bastava il pareggio, ma gli Azzurrini di Corradi hanno voluto strafare. L’Italia Under 19 ha battuto 5-0 i pari età della Georgia, e così ha staccato il biglietto per la fase finale dell’Europeo, chiudendo il girone a punteggio pieno. Al 'Guido Teghil' di Lignano Sabbiadoro non c’è stata partita, fin dai primi minuti: a deciderla le reti di Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio, con Misitano che a 3’ dalla fine ha fallito il rigore del possibile 6-0. Una qualificazione che va ad aggiungersi a quella già guadagnata dalla Under 17, che “conferma la competitività delle giovanili azzurre”, come sottolineato dal Presidente della Figc Gravina.

Pafundi ancora in gol L’Italia parte forte e dopo 4’ conquista un calcio di rigore, trasformato da Pafundi, a segno in tutte le ultime 3 gare di qualificazione e ormai trascinatore della squadra. Al 22’ è già raddoppio, con Palestra che sfrutta il tocco di Misitano per calciare a giro dal limite, piazzando la palla nel sette, e alla mezz’ora tocca a Zeroli arrotondare concludendo una bella azione corale. Con gli Azzurrini in totale controllo, nella ripresa c’è spazio anche per i gol del classe 2006 Sia (che va in rete dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo, saltando in dribbling il portiere) e di Di Maggio. approfondimento Pafundi prenota il futuro: che numeri a Losanna!