Prima di Italia-Belgio l'omaggio a Toto Schillaci

Italia-Belgio, che stasera alla Stadio Olimpico mette in palio punti pesanti per il primo posto nel girone di Nations League, avrà un prologo dedicato a Totò Schillaci. Prima del match sarà infatti dedicato un momento di ricordo all'ex calciatore scomparso recentemente a 59 anni. Sui maxischermi dell'Olimpico saranno proposti alcuni video di Italia '90, Mondiali di cui Schillaci fu simbolo e protagonista. Il centro del campo sarà illuminato dalla scritta ’19, Schillaci’. Dalla Tribuna Tevere si alzeranno fontane luminose. Proprio all'Olimpico Schillaci aveva realizzato le prime quattro delle sei reti messe a segno in quel Mondiale, un bottino che gli era valso il titolo di capocannoniere del torneo e la notorietà al grande calcio. "Un Ultima Notte Magica per l'Eroe delle Notti Magiche" si legge nel comunicato della Figc

