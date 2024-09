Una seconda panchina contro gli Stati Uniti, battuti grazie al gol di Giannini, poi il debutto da titolare nella terza partita del girone contro la Cecoslovacchia. Schillaci impiega nove minuti per segnare il secondo gol del suo Mondiale, ma non sarà l’ultimo. Totò andrà in gol in tutte le restanti partite della competizione: uno all’Uruguay nel 2-0 agli ottavi, quello decisivo nell’1-0 all’Irlanda ai quarti, il gol all’Argentina di Maradona nella semifinale persa ai rigori al San Paolo, e la rete del definitivo 2-1 all’Inghilterra nella finale per il terzo posto. Saranno sei i gol per lui alla fine della Coppa del mondo. In carriera chiuderà con 7 gol totali nelle 16 presenze in azzurro