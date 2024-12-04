Le Nazionali che hanno schierato giocatori con l'età media più bassa nel 2024
Interessante l'ultimo report del CIES, osservatorio calcistico che ha classificato 144 Nazionali maggiori secondo l'età media delle formazioni schierate nel 2024. L'Italia di Spalletti si piazza nella top 10 delle più giovani in Europa, ma quali sono state le squadre da record in tutto il mondo? Ecco i dati
- Età media: 26,43 anni
- Under 21: 16,4%
- 22-25 anni: 30,7%
- 26-29 anni: 37,4%
- Over 30: 15,5%
- Età media: 26,36 anni
- Under 21: 13,6%
- 22-25 anni: 36,9%
- 26-29 anni: 28,1%
- Over 30: 21,4%
- Età media: 26,34 anni
- Under 21: 2,2%
- 22-25 anni: 56,4%
- 26-29 anni: 27,7%
- Over 30: 13,7%
- Età media: 26,30 anni
- Under 21: 6,8%
- 22-25 anni: 52,9%
- 26-29 anni: 26,8%
- Over 30: 13,5%
- Età media: 26,10 anni
- Under 21: 12,9%
- 22-25 anni: 48,4%
- 26-29 anni: 14,3%
- Over 30: 24,4%
- Età media: 26,01 anni
- Under 21: 8,8%
- 22-25 anni: 41,3%
- 26-29 anni: 42,7%
- Over 30: 7,2%
- Età media: 25,83 anni
- Under 21: 9,1%
- 22-25 anni: 45,4%
- 26-29 anni: 37,8%
- Over 30: 7,7%
- Età media: 25,82 anni
- Under 21: 28,2%
- 22-25 anni: 24,4%
- 26-29 anni: 27,6%
- Over 30: 19,8%
- Età media: 24,39 anni
- Under 21: 39,9%
- 22-25 anni: 24,5%
- 26-29 anni: 28,1%
- Over 30: 7,5%
- Età media: 24,31 anni
- Under 21: 24,6%
- 22-25 anni: 46,3%
- 26-29 anni: 21,0%
- Over 30: 8,1%
- MONTENEGRO: età media 28,94 anni
- SLOVACCHIA: 28,92 anni
- SVIZZERA: 28,79 anni
- SCOZIA: 28,66 anni
- KAZAKISTAN: 28,57 anni
- GERMANIA: 28,56 anni
- CROAZIA: 28,32 anni
- ISOLE FAR OER: 28,24 anni
- MALTA: 28,15 anni
- DANIMARCA: 28,10 anni
- ISOLE CAYMAN: età media 23,05 anni
- PORTO RICO: 23,34 anni
- CHAD: 23,43 anni
- SAMOA: 23,62 anni
- INDONESIA: 23,90 anni
- CUBA: 24,17 anni
- SAN MARINO: 24,31 anni
- IRLANDA DEL NORD: 24,39 anni
- BURUNDI: 24,82 anni
- ETIOPIA: 25,07 anni
- PERU: età media 30,38 anni
- IRAN: 29,75 anni
- CILE: 29,54 anni
- KUWAIT: 29,34 anni
- BAHRAIN: 29,30 anni
- OMAN: 29,10 anni
- COREA DEL SUD: 29,05 anni
- COLOMBIA: 29,02 anni
- MONTENEGRO: 28,94 anni
- SLOVACCHIA: 28,92 anni