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Le Nazionali che hanno schierato giocatori con l'età media più bassa nel 2024

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Interessante l'ultimo report del CIES, osservatorio calcistico che ha classificato 144 Nazionali maggiori secondo l'età media delle formazioni schierate nel 2024. L'Italia di Spalletti si piazza nella top 10 delle più giovani in Europa, ma quali sono state le squadre da record in tutto il mondo? Ecco i dati

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