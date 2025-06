La Figc - alla ricerca del sostituto di Spalletti - ha già avviato i contatti con Gattuso, al momento favorito per la panchina dell'Italia. In alternativa resta viva l'ipotesi De Rossi. Il presidente federale Gravina: "Non ci sono novità sul Commissario Tecnico. Al di là dei nomi vogliamo capire se c'è un progetto nuovo"

Sostanziale standby tra Gennaro Gattuso e la Federazione, per la sostituzione di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. C'è stato qualche contatto, ma per ora non ci sono ulteriori sviluppi in attesa che le parti si riaggiornino. Al momento la sua candidatura resta la più forte. In alternativa la pista che porta a un altro campione del mondo 2006, Daniele De Rossi (molto gradito al presidente Gravina, fin dai tempi in cui era vice di Mancini in Nazionale). Con l'ex allenatore della Roma però non ci sono stati ancora contatti.

Gravina: "Su Ct vogliamo capire se c'è progetto nuovo"

"Non ci sono novità sul Ct, l'unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi vogliamo capire se c'è un progetto nuovo". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno. Tornando su Spalletti ha invece detto: "È un sentimento di grande amarezza - le parole del n.1 della Figc - Il nostro mondo vive anche di sentimenti e io devo essere sincero con Luciano ho uno splendido rapporto e si è rafforzato in questi giorni. Ma quando si rompe un vincolo così legato alla quotidianità a me ha amareggiato: è stato vittima e destinatario di attacchi".