Mondiali 2026, Italia-Israele si gioca a Udine

Sarà Udine a ospitare il match fra Italia ed Israele in programma il prossimo 14 ottobre e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L'esordio del nuovo ct Gattuso sarà invece il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia. Curiosamente sempre il 14 ottobre ma del 2024 l'Italia di Spalletti aveva giocato e vinto 4-1 sempre a Udine contro Israele un match valido per la Nations League

MONDIALI 2026, GIRONI E CALENDARIO