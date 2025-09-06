La prima da Ct della Nazionale per Gattuso è stata vissuta con un’intensità che si è veramente scaricata solo a fine partita, quando l’allenatore si è rifugiato nell’abbraccio dalla sua famiglia. Peppe Di Stefano racconta le prime emozioni del nuovo allenatore azzurro, chiamato a risollevare un gruppo che contro l’Estonia ha dato dei buoni segnali