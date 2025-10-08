Italia, i campioni di Euro per lo sprint Mondiale

Esplora tutte le offerte Sky
Italia, i campioni della Nazionale degli Europei 2021 per lo sprint Mondiale

Nazionale
Marco Nosotti

Marco Nosotti

Prosegue la preparazione della Nazionale in vista della prima delle due sfide di qualificazione ai Mondiali, contro l'Estonia. Gattuso ha cercato di ripristinare lo spirito vincente degli Europei attraverso la 'convocazione' di ben 8 campioni d'Europa facendo affidamento anche su Cristante e Spinazzola possibili valori aggiunti per questa doppia, decisiva, sfida

I CONVOCATI DELL'ITALIA

La coppa è lì. È ancora lì… ed è quella di Wembley, l'ultima vittoria, l'ultimo sussulto azzurro. Il museo del calcio a Coverciano si è vestito a nuovo, ma quel senso di appartenenza e di orgoglio che è stato il successo agli Europei 2021 resta intatto. Anzi stimola il nuovo corso di Rino Gattuso, Ct in cerca di Mondiale che , per le gare contro Estonia e Israele ha riunito ben 8 Campioni d’Europa più quel Bonucci, gol in finale, ed oggi collaboratore del Ct. Donnarumma, Meret, Di Lorenzo, Bastoni, Raspadori, Barella, Locatelli più Spinazzola e Cristante. Cosa possono dare oggi in vista di due gare che vedranno schierate due italie differenti? Senso di responsabilità, Dna italiano, ma soprattutto quello che sono diventati oggi.

Con le assenze sugli esterni per infortunio di Zaccagni e Politano contro l’Estonia occhi su Raspadopri. Nel nuovo corso di Simeone all'Atletico, schierato a sinistra di un 4-4-2 comunque offensivo, arriva qui, in Nazionale, forte della recente esperienza in Champions, nuovi spazi da cui partire e nuove interpretazioni nel venire a giocare dentro. Emblematico il ritorno di Spinazzola e Cristante. Spinazzola era il miglior giocatore del torneo fino all’infortunio contro il Belgio. Strappava e dava ampiezza a sinistra. A 32 anni il campionato e Conte ce lo restituiscono  forte e decisivo. Pochi come lui nel Napoli capolista per conduzioni palla progressive, passaggi progressivi ed azioni di contro pressione. Alternativa a Di Marco ma non solo. E sempre lassù in alto in Serie A, ecco la Roma di Cristante, prototipo del vertice basso. Con Gasperini primo per passaggi, secondo per palle recuperate e tackle vinti e passaggi nella meta avversaria. Costruttore ed invasore quando serve.

