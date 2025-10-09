Italia-Usa 0-0 LIVE: tridente per Nunziata

Italia-Usa, il risultato in diretta LIVE
Dopo essersi qualificata seconda nel girone D, alle spalle dell'Argentina ed eliminando Australia e Cuba, l'Italia Under 20 affronta gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Nunciata col tridente formato da Mosconi, Idrissou e Okoro. Usa con i talenti Gozo e Cremaschi dal 1'. Segui la partita sul liveblog di skysport.it
STATI UNITI-ITALIA 0-0
STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Campbell, Habroune. All. Mitrovic
ITALIA (3-4-3): Seghetti; Corradi, Natali, Idele; Cama, Mannini, Riccio, Verde; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata
4' - Buona partenza dell'Italia che prova a fare la partita cercando di imporre il proprio gioco
Ci siamo quasi, tutto pronto per l'ottavo di finale tra Stati Uniti e Italia
Squadre in campo e inni nazionali
I convocati di Nunziata
Ecco tutti gli uomini a disposizione del CT:
- Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino)
- Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Francesco Verde (Juventus)
- Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza)
- Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismaël Konaté (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa)
L'Italia ai Mondiali Under 20
Questa è la nona partecipazione, quarta consecutiva, dopo quelle nel 1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019 e 2023. Il massimo risultato raggiunto è stato proprio il secondo posto di due anni fa, sconfitta in finale 1-0 con l'Uruguay
Dove si giocano i Mondiali
La rassegna giovanile è in corso in Cile e la partita tra Italia e Usa è in programma allo stadio "El Teniente" di Rancagua
Il precedente del 2005
La Nazionale Under 20 conta un unico precedente contro gli USA, sempre agli ottavi di finale del Mondiale. Era il 21 giugno 2005, quando all’Arké Stadion di Enschede, dal 2008 rinominato De Grolsch Veste, davanti a 7mila spettatori gli Azzurrini del tecnico Paolo Berrettini si imposero per 3-1 in rimonta. L’Italia, dopo aver incassato l’1-0 firmato da Hunter Freeman al 44’ su rigore, ribaltò il risultato grazie ai gol di Daniele Galloppa, attuale allenatore della Fiorentina Under 20, al 54’, Graziano Pellè al 62’ e all’autorete di Sacha Kljestan al 75’
La top 11 più preziosa del Mondiale Under 20
Stilata secondo i valori di mercato di Transfermarkt
Gli Mvp nella storia del Mondiale Under 20
Per qualcuno il torneo è stato appena l'inizio di una straordinaria carriera, altri invece non sono riusciti a mantenere le attese
Italia, le scelte di formazione
Rispetto al match contro l'Argentina, l'Italia propone quattro cambi per gli Usa: Mannini e Cama a centrocampo al posto di Berretta e Benjamin; Mosconi e Iddrissou al posto di Liberali
Chi affronterebbe l'Italia ai quarti
Per la squadra di Nunziata il Marocco o la Corea del Sud: l'ultimo ottavo di finale in programma si disputerà nella notte italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre all'una di notte
Le formazioni ufficiali
STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Campbell, Habroune. All. Mitrovic
ITALIA (4-3-3): Seghetti; Corradi, Natali, Idele; Cama, Mannini, Riccio, Verde; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata
Come sono andati gli altri ottavi di finale
Finora sono stati disputati sei incroci:
- Cilevs Messico 1-4
- Argentina vs Nigeria 4-0
- Ucraina vs Spagna 0-1
- Colombia vs Sudafrica 3-1
- Giappone vs Francia 0-1
- Paraguay vs Norvegia 0-1
I risultati dell'Italia nel girone
Italia-Australia 2-0
Italia-Cuba 2-2
Italia-Argentina 0-1
Gli azzurrini si sono qualificati da secondi con 4 punti nel gruppo D, alle spalle dell'Argentina a punteggio pieno e precedendo Australia (3 punti) e Cuba (1 punto)
Il tabellone della competizione
Come sono andati i gironi, le altre gare degli ottavi e quali sono gli accoppiamenti per i quarti di finale
Buonasera a tutti. Ottavi di finale al Mondiale Under 20 per l'Italia di Carmine Nunziata. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 21.30 contro gli Stati Uniti