Italia-Usa 0-0 LIVE: tridente per Nunziata

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia-Usa, il risultato in diretta LIVE

live mondiale u20
©Getty

Dopo essersi qualificata seconda nel girone D, alle spalle dell'Argentina ed eliminando Australia e Cuba, l'Italia Under 20 affronta gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Nunciata col tridente formato da Mosconi, Idrissou e Okoro. Usa con i talenti Gozo e Cremaschi dal 1'. Segui la partita sul liveblog di skysport.it

IL TABELLONE DELLA COMPETIZIONE 

STATI UNITI-ITALIA 0-0

STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Campbell, Habroune. All. Mitrovic
 

ITALIA (3-4-3): Seghetti; Corradi, Natali, Idele; Cama, Mannini, Riccio, Verde; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata

LIVE

4' - Buona partenza dell'Italia che prova a fare la partita cercando di imporre il proprio gioco

calcio d'inizio!

Stati Uniti-Italia 0-0

Ci siamo quasi, tutto pronto per l'ottavo di finale tra Stati Uniti e Italia

Squadre in campo e inni nazionali

I convocati di Nunziata

Ecco tutti gli uomini a disposizione del CT:

- Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino) 

- Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Francesco Verde (Juventus) 

- Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza) 

- Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismaël Konaté (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa)

L'Italia ai Mondiali Under 20

Questa è la nona partecipazione, quarta consecutiva, dopo quelle nel 1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019 e 2023. Il massimo risultato raggiunto è stato proprio il secondo posto di due anni fa, sconfitta in finale 1-0 con l'Uruguay

Dove si giocano i Mondiali

La rassegna giovanile è in corso in Cile e la partita tra Italia e Usa è in programma allo stadio "El Teniente" di Rancagua

Il precedente del 2005

La Nazionale Under 20 conta un unico precedente contro gli USA, sempre agli ottavi di finale del Mondiale. Era il 21 giugno 2005, quando all’Arké Stadion di Enschede, dal 2008 rinominato De Grolsch Veste, davanti a 7mila spettatori gli Azzurrini del tecnico Paolo Berrettini si imposero per 3-1 in rimonta. L’Italia, dopo aver incassato l’1-0 firmato da Hunter Freeman al 44’ su rigore, ribaltò il risultato grazie ai gol di Daniele Galloppa, attuale allenatore della Fiorentina Under 20, al 54’, Graziano Pellè al 62’ e all’autorete di Sacha Kljestan al 75’

La top 11 più preziosa del Mondiale Under 20

Stilata secondo i valori di mercato di Transfermarkt

La top 11 più preziosa dei Mondiali Under 20

La top 11 più preziosa dei Mondiali Under 20

Vai al contenuto

Gli Mvp nella storia del Mondiale Under 20

Per qualcuno il torneo è stato appena l'inizio di una straordinaria carriera, altri invece non sono riusciti a mantenere le attese

Che carriera hanno fatto i Palloni d'oro dei Mondiali U20?

Che carriera hanno fatto i Palloni d'oro dei Mondiali U20?

Vai al contenuto

Italia, le scelte di formazione

Rispetto al match contro l'Argentina, l'Italia propone quattro cambi per gli Usa: Mannini e Cama a centrocampo al posto di Berretta e Benjamin; Mosconi e Iddrissou al posto di Liberali

Chi affronterebbe l'Italia ai quarti

Per la squadra di Nunziata il Marocco o la Corea del Sud: l'ultimo ottavo di finale in programma si disputerà nella notte italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre all'una di notte

Le formazioni ufficiali

STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Campbell, Habroune. All. Mitrovic

ITALIA (4-3-3): Seghetti; Corradi, Natali, Idele; Cama, Mannini, Riccio, Verde; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata

Come sono andati gli altri ottavi di finale

Finora sono stati disputati sei incroci

  • Cilevs Messico 1-4
  • Argentina vs Nigeria 4-0
  • Ucraina vs Spagna 0-1
  • Colombia vs Sudafrica 3-1
  • Giappone vs Francia 0-1
  • Paraguay vs Norvegia 0-1

I risultati dell'Italia nel girone

Italia-Australia 2-0

Italia-Cuba 2-2

Italia-Argentina 0-1

Gli azzurrini si sono qualificati da secondi con 4 punti nel gruppo D, alle spalle dell'Argentina a punteggio pieno e precedendo Australia (3 punti) e Cuba (1 punto)

Il tabellone della competizione

Come sono andati i gironi, le altre gare degli ottavi e quali sono gli accoppiamenti per i quarti di finale

Mondiali Under 20: l'avversaria dell'Italia e il tabellone completo

Mondiali Under 20: l'avversaria dell'Italia e il tabellone completo

Vai al contenuto

Buonasera a tutti. Ottavi di finale al Mondiale Under 20 per l'Italia di Carmine Nunziata. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 21.30 contro gli Stati Uniti

Mondiali: Altre Notizie

Italia-Usa 0-0 LIVE: tridente per Nunziata

live mondiale u20

Dopo essersi qualificata seconda nel girone D, alle spalle dell'Argentina ed eliminando Australia...

Tonali: "Tornerò in Serie A, livello in crescita"

NAZIONALE

Intervistato da 'Vivo Azzurro' durante il ritiro a Coverciano, il centrocampista del Newcastle ha...

Qualificazioni Mondiali e amichevoli su Sky

guida tv

Su Sky e in streaming su NOW da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di...

Norvegia, il vantaggio sull'Italia e il calendario

qual. mondiali

La strada dell'Italia di Gattuso verso i Mondiali passa inevitabilmente dai risultati della...

Gattuso: "Chiesa non c'è perché non al 100%"

Mondiali

Il Ct della nazionale prima del doppio impegno della sosta: "Nessun messaggio ai miei, solo far...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE