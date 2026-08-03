 Allenatori Serie A, stipendi 2026 2027. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie A 2026-2027, gli stipendi lordi degli allenatori per Transfermarkt

TRANSFERMARKT fotogallery
20 foto

Si avvicina l'inizio del nuovo campionato per le 20 squadre di Serie A, nove delle quali hanno cambiato in panchina. A proposito di allenatori, il portale Transfermarkt ha stilato la classifica degli stipendi lordi che guadagnano da contratto. Di seguito i dati

SERIE A, TUTTE LE AMICHEVOLI ESTIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Borussia Dortmund, preso Karetsas per 30 milioni

Calciomercato

Quarto colpo 'teen' nell'estate del Borussia Dortmund: dopo gli acquisti di Gadou, Lerma e...

109 foto

Serie A, gli stipendi lordi degli allenatori 26/27

TRANSFERMARKT

Si avvicina l'inizio del nuovo campionato per le 20 squadre di Serie A, nove delle quali hanno...

20 foto

Chi ha cambiato squadra grazie al Mondiale

Calciomercato

Alcuni erano già talenti affermati, altre sono state autentiche rivelazioni nella vetrina del...

22 foto

La top 11 dei migliori svincolati sul mercato

Calciomercato

Manca un mese alla chiusura del calciomercato, ma sono ancora molti i giocatori senza squadra....

11 foto

Chi sono i più forti calciatori senza contratto

Calciomercato

È trascorso il primo mese da svincolati e ne manca uno alla chiusura del mercato: quale sarà il...

50 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Il video dell'arrivo della Juve a Hong Kong

    VIDEO

    La Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo...

    Milan, Modric è in Australia: l'abbraccio dei fan

    Serie A

    Luka Modric è in Australia. Dopo un periodo di sosta più lungo a seguito dell'impegno ai...

    Milan, omaggio al murale di Franco Baresi a Perth

    il tributo

    L'allenatore del Milan Amorim e Matteo Gabbia, simbolo del settore giovanile del club, hanno reso...