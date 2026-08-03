Serie A 2026-2027, gli stipendi lordi degli allenatori per Transfermarkt
Si avvicina l'inizio del nuovo campionato per le 20 squadre di Serie A, nove delle quali hanno cambiato in panchina. A proposito di allenatori, il portale Transfermarkt ha stilato la classifica degli stipendi lordi che guadagnano da contratto. Di seguito i dati
- Stipendio lordo: 600mila euro
- Stipendio lordo: 700mila euro
- Stipendio lordo: 1,1 milioni di euro
- Stipendio lordo: 1,4 milioni di euro
- Stipendio lordo: 1,4 milioni di euro
- Stipendio lordo: 1,8 milioni di euro
- Stipendio lordo: 1,8 milioni di euro
- Stipendio lordo: 1,8 milioni di euro
- Stipendio lordo: 2 milioni di euro
- Stipendio lordo: 2,2 milioni di euro
- Stipendio lordo: 2,4 milioni di euro
- Stipendio lordo: 2,8 milioni di euro
- Stipendio lordo: 3,7 milioni di euro
- Stipendio lordo: 3,7 milioni di euro
- Stipendio lordo: 5,6 milioni di euro
- Stipendio lordo: 6,5 milioni di euro
- Stipendio lordo: 6,5 milioni di euro
- Stipendio lordo: 8,3 milioni di euro
- Stipendio lordo: 9 milioni di euro
- Stipendio lordo: 9 milioni di euro