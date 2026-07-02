La top 11 dei giocatori svincolati per valore di mercato: ci sono anche Celik e Vlahovic
Archiviato il 30 giugno, si fa la conta dei calciatori che hanno terminato il contratto con i rispettivi club. C'è chi ha già trovato una nuova squadra e chi è in trattativa per rinnovare. E poi ci sono quelli che hanno già salutato e sono in cerca di una nuova sistemazione. Ecco la top 11 degli svincolati, una formazione da circa 200 milioni (dati transfermarkt). Spiccano i nomi di Goretzka, Salah e Vlahovic...
- Portiere: ILLAN MESLIER
- Valore di mercato: 8 milioni
- Ultima squadra: Leeds United
- Terzino destro: OSCAR MINGUEZA
- Valore di mercato: 18 milioni
- Ultima squadra: Celta Vigo
- Difensore centrale: MALANG SARR
- Valore di mercato: 20 milioni
- Ultima squadra: Lens
- Difensore centrale: DANILHO DOEKHI
- Valore di mercato: 13 milioni
- Ultima squadra: Union Berlino
- Terzino destro: ZEKI CELIK
- Valore di mercato: 14 milioni
- Ultima squadra: Roma*
*è in trattativa per il rinnovo
- Centrocampista centrale: JULIAN BRANDT
- Valore di mercato: 15 milioni
- Ultima squadra: Borussia Dortmund
- Centrocampista centrale: LEON GORETZKA
- Valore di mercato: 12 milioni
- Ultima squadra: Bayern Monaco
- Ala destra: MOHAMED SALAH
- Valore di mercato: 22 milioni
- Ultima squadra: Liverpool
- Trequartista: JADON SANCHO
- Valore di mercato: 18 milioni
- Ultima squadra: Manchester United
- Ala sinistra: HARRY WILSON
- Valore di mercato: 25 milioni
- Ultima squadra: Fulham
- Punta centrale: DUSAN VLAHOVIC
- Valore di mercato: 35 milioni
- Ultima squadra: Juventus