 Calciomercato 2026, la top 11 dei giocatori svincolati per valore di mercato | Sky Sport
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La top 11 dei giocatori svincolati per valore di mercato: ci sono anche Celik e Vlahovic

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Archiviato il 30 giugno, si fa la conta dei calciatori che hanno terminato il contratto con i rispettivi club. C'è chi ha già trovato una nuova squadra e chi è in trattativa per rinnovare. E poi ci sono quelli che hanno già salutato e sono in cerca di una nuova sistemazione. Ecco la top 11 degli svincolati, una formazione da circa 200 milioni (dati transfermarkt). Spiccano i nomi di Goretzka, Salah e Vlahovic...

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