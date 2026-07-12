Maldini e Leonardo in Nazionale, così come al Milan nella stagione 2018/2019. "Due facce della stessa medaglia", come li ha definiti il presidente Giovanni Malagò. Il 6 agosto di otto anni fa - durante la conferenza stampa di presentazione della loro avventura assieme in rossoneri - si erano presentati così: "Saremo buoni, cattivi e viceversa"

MALDINI IN NAZIONALE CON LEONARDO: LE NEWS SUL FUTURO DELL'ITALIA