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Juventus-Nizza, Spalletti: "Mi è piaciuto tutto. Mercato? I direttori sono perfetti"

juventus

La Juve batte il Nizza con un gol di Douglas Luiz. Spalletti è molto soddisfatto sia del brasiliano che dell'intera squadra: "Ha giocato la palla bene, ma ha anche coperto campo e fatto metri ad alta velocità. Oggi mi è piaciuto tutto". Apprezzamenti sul lavoro degli attuali dirigenti sul mercato: "I direttori finora sono stati perfetti, negli anni passati invece abbiamo sbagliato qualche acquisto". Un pensiero a Baresi: "Maradona che mostra la sua maglia lo ha incoronato"

JUVE-NIZZA 2-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Non è stato un periodo semplice per Spalletti, toccato dalla perdita della mamma Ilva: "Le mamme sono l'emblema della vita anche quando non ci sono più, sono stato felice di vedere tutto il board della Juventus in chiesa, mi ha fatto davvero molto piacere". L'allenatore, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in amichevole col Nizza, ha ricordato anche la scomparsa di Franco Baresi: "Condivido tutte le belle frasi che ho letto. Nulla però è più esemplificativo del video di Maradona che mostra la sua maglia, è stato lui ad averlo incoronato come il Maradona della difesa".

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"Negli anni passati abbiamo sbagliato qualche acquisto"

Bicchiere completamento pieno per l'allenatore dopo il successo sui francesi, soprattutto per la maturità tattica. "La squadra in passato attaccava e pressava anche quando non c'era il supporto della difesa, invece stasera hanno fatto bene. Abbiamo riconquistato palloni e creato sviluppi interessanti. In alcune situazioni siamo stati di nuovo poco puliti con la palla, ma mi è piaciuto tutto". Elogi anche a Douglas Luiz, migliore in campo e decisivo col suo gol nel primo tempo: "Oggi non solo ha giocato bene la palla, ma ha coperto campo e ha percorso metri a velocità alta, in genere è un suo tallone d'Achille. Potevo lasciarlo di più in campo, ma non volevo correre rischi di infortuni muscolari". Domenica si parte per Asia e Australia, con la speranza di qualche giocatore in più in rosa: "Ho l'ufficio tra quelli di Massara e Ottolini, vedo il loro impegno e so tutto quello che rimbalza tra i due. Il mercato è particolare. Visto che sono stati sbagliati alcuni acquisti negli anni precedenti, non c'è possibilità di spendere con facilità e si deve ottimizzare. Finora i direttori sono stati perfetti in questo".

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