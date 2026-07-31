Il centrocampista brasiliano, che ha sbloccato l'amichevole vinta 2-0 con il Nizza, ha espresso chiaramente su Sky Sport la sua volontà di restare alla Juventus: "Sono contento dell'opportunità che mi è stata data, spero di dimostrare sul campo che sto bene. Qui è dove voglio restare"

La Juventus ha battuto 2-0 il Nizza nella terza amichevole stagionale e a sbloccare il risultato, nel match disputato allo Juventus Training Center, è stato Douglas Luiz . Il centrocampista brasiliano, rientrato a Torino dopo aver trascorso la scorsa stagione tra Nottingham Forest e Aston Villa in Inghilterra, ha dato risposte importanti e si sta giocando le sue carte per restare in bianconero in questa stagione.

"Spero di dimostrare sul campo che sto bene"

Dopo il triplice fischio, Douglas Luiz ha espresso chiaramente su Sky Sport la sua volontà di restare alla Juventus: "Mi sento molto bene, sono contento dell'opportunità che mi è stata data. Spero di dimostrarlo sul campo, sto bene. Ho segnato, è importante per me fare gol con questo club. Qui è dove voglio restare. Questo è il club che ho scelto due anni fa, non ho avuto molte opportunità di giocare. Ora ho questa opportunità di nuovo, è quello che voglio".