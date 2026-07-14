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Nazionale, Bergomi rivela: “Malagò mi ha chiamato ma 1^ scelta è sempre stata Maldini”

il retroscena

Maldini è sempre stato la prima scelta di Malagò per il ruolo di direttore tecnico, ma il presidente della Figc ha sondato anche Bergomi. A rivelarlo è stato l'ex capitano dell'Inter durante Calciomercato L'Originale: "Ero una soluzione B, C o D. Adesso lo posso dire, ho ricevuto una telefonata di Malagò in cui mi ha chiesto se fossi stato disposto a lasciare il mio mondo in Sky per intraprendere un'avventura in Federazione. La prima scelta, però, è sempre stata Paolo Maldini"

MALAGO': "PROSSIMA SETTIMANA IL CT"

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