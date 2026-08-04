Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle 13.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW . Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato: "Alajbegovic era un pallino del direttore, Kolo Muani è un ragazzo eccezionale". Poi la fiducia nella società: "La squadra è più forte sulla carta. Ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti"

Luciano Spalletti promuove il mercato della Juventus . Alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle 13.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW , il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa dei nuovi arrivati Kerim Alajbegovic e Randal Kolo Muani , sottolineando il lavoro svolto dalla società. "Avere calciatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio. Li conosciamo e li abbiamo seguiti. Prima di loro ne erano arrivati altri due e hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta . Ora bisogna trovare gli equilibri, ma sono soddisfatto del lavoro della società".

"Alajbegovic era un pallino del direttore"

"È un profilo giovane e importante, era un pallino del direttore (Massara ndr.) che lo aveva già seguito lo scorso anno", le parole di Spalletti sul nuovo acquisto Alajbegovic. Mentre su Kolo Muani, ha aggiunto: "Tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale. Come calciatore lo conosciamo tutti". Spalletti ha poi confermato che il mercato della Juventus non è ancora concluso: "Conosco la qualità dei direttori perché li conosco da molto tempo. Fino a questo momento ci hanno fatto vedere la qualità del loro lavoro, quindi ho piena fiducia".

L'allenatore ha indicato anche ciò che manca per completare la rosa: "Sanno e sappiamo, perché abbiamo un buon rapporto, che ci sono un paio di situazioni da completare. Sono rimasti a casa proprio per sfruttare al meglio eventuali occasioni di mercato". La Juve, non è un segreto, sta lavorando per portare a Torino un nuovo portiere con Vicario che resta il nome forte.